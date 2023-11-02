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Банкротство физлиц в 2023 году — внесудебная процедура

С 3 ноября вступил в силу закон об упрощении процедуры внесудебного банкротства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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С 3 ноября в силу вступают поправки в закон о банкротстве физических лиц. Процедуру сделали более доступной для уязвимых категорий населения — в том числе пенсионеров и женщин в декрете, а также снизили порог, при котором гражданин имеет право воспользоваться списанием долгов. «Известия» рассказывают читателям, как будут работать новые правила.

Что такое банкротство

Банкротство физического лица — процедура, при которой гражданина признают неспособным погасить свои долги самостоятельно. Это законная возможность избавиться от задолженностей, в том числе по кредитам, налогам, микрозаймам, штрафам и оплате услуг ЖКХ.

Банкротство физических лиц через МФЦ 2023

Внесудебное банкротство — более простая по критериям процедура в отличие от судебного. Сумма долгов, которые можно списать через МФЦ, ограничивается лимитами, но и сделать это гораздо проще. Для судебного банкротства должник должен удовлетворять более строгим критериям, а сами займы и просрочки, как правило, исчисляются миллионами.

Для прохождения упрощенной процедуры у гражданина не должно быть дохода или имущества, которое он мог бы использовать для погашения долгов.

Закон о банкротстве физических лиц 2023: действующая редакция

Процедуру банкротства регламентирует федеральный закон о банкротстве физических лиц. На текущий момент сумма долга для оформления внесудебного банкротства должна составлять от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

Что изменится в банкротстве физических лиц с 3 ноября 2023 года

С 3 ноября вступают в силу поправки в ФЗ о банкротстве физлиц, в соответствии с которым минимальный размер задолженности, с которой можно обратиться за банкротством, снижается с 50 тыс. до 25 тыс. рублей, а максимальный размер такой задолженности повышается с 500 тыс. до 1 млн рублей.

Кроме того, увеличился перечень категорий граждан, которые могут претендовать на внесудебное банкротство. Формально под критерии должников теперь подходят лица, единственным доходом которых является пенсия, или получатели ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Состояние несостояния: срок банкротства фирм увеличился из-за нагрузки на суды
Повлияло ли это на уровень возврата долгов

Это означает, что воспользоваться процедурой смогут российские пенсионеры, а также женщины в декрете.

Наконец, новые поправки вдвое сократили интервал после повторной подачи документов на банкротство — теперь это можно сделать через пять, а не через 10 лет.

Закон о банкротстве физических лиц: последствия

Однако при оформлении процедуры стоит учитывать последствия, которые влечет за собой банкротство. Так, в течение следующих пяти лет за гражданином закрепляется обязанность сообщать о признании банкротом при оформлении следующих займов. Как правило, в дальнейшем банки и другие финансовые организации не одобряют новых займов таким лицам.

Банкротство для физических лиц через МФЦ: новые условия оформления
Поправки упростят процедуру для пенсионеров и женщин в декрете

Еще один запрет касается занятия должностей в органах управления юрлица и иного участия в управлении компаниями.

Можно ли взять ипотеку после банкротства

Прямого ограничения на взятие ипотеки после банкротства нет, однако банки вряд ли выдадут заем такому гражданину. Подача документов осуществляется на общих основаниях.

Ранее «Известия» рассказали о том, кто такие коллекторы, какими полномочиями они обладают и как противостоять им в 2023 году.

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