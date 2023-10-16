Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция готова отложить рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО
Мир
Посол Израиля подтвердил возобновление подачи воды в южную часть сектора Газа
Мир
Россия направила в СБ ООН проект резолюции по палестино-израильскому конфликту
Недвижимость
Спрос на новостройки в Москве за год вырос на 65%
Общество
В Санкт-Петербурге начался сильный град
Авто
Хуснуллин заявил Путину о ремонте более 180 млн кв. м дорог к концу 2023 года
Спорт
Турниры по бобслею и санному спорту на Олимпиаде-2026 пройдут за пределами Италии
Происшествия
В Москве задержан замруководителя одного из отделов СК
Армия
МО РФ сообщило о двух сбитых истребителях МиГ-29 и одном штурмовике Су-25 ВСУ
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о гололедице со среды
Мир
Путин и Асад обсудили пути урегулирования палестино-израильского конфликта
Происшествия
В Курганской области задержали жителя за сотрудничество с украинской организацией
Экономика
ЦБ не планирует выпуск купюр номиналом 10 тыс. рублей
Общество
Названа предварительная причина ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Сюжет:

Израиль стянул 400 единиц техники к северной границе Газы

Nikkei Asia: Израиль стянул 400 единиц техники в граничащий с северной частью сектора Газа район
0
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израиль стянул около 400 единиц военной техники в район, который граничит с северной частью сектора Газа, что свидетельствует о подготовке к началу наземной операции. Об этом 16 октября сообщает японский портал Nikkei Asia.

«Это указывает на возможность того, что Израиль спешит развернуть силы в пределах 10 км от границы для подготовки к наземному вторжению», — говорится в сообщении.

Анализ спутниковых изображений, сделанных американских оператором Planet Labs 15 октября, показывает, что наибольшее количество боевых машин находится примерно в 6 км от северной границы сектора Газа.

О промедлении — подробно: почему Израиль тянет с наземной операцией против ХАМАС
И по какой причине эвакуация на юг анклава не решит проблему с гражданским населением

Ранее, 15 октября, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал технику израильских войск на границе с сектором Газа. По его словам, всё готово к началу наземной операции.

В этот же день стало известно, что командиры бригад и батальонов сухопутных войск ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) были допущены к полетам Военно-воздушных сил (ВВС) над территорией сектора Газа для осмотра местности, где планируется проведение наземной операции Израиля.

Накануне, 14 октября, пресс-секретарь Вооруженных сил Израиля Даниэль Агари сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши. Однако позднее газета The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооруженных силах написала, что Израиль вынужден отложить операцию из-за непогоды.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС начало массированный ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Оно также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023