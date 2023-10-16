Израиль стянул 400 единиц техники к северной границе Газы

Израиль стянул около 400 единиц военной техники в район, который граничит с северной частью сектора Газа, что свидетельствует о подготовке к началу наземной операции. Об этом 16 октября сообщает японский портал Nikkei Asia.

«Это указывает на возможность того, что Израиль спешит развернуть силы в пределах 10 км от границы для подготовки к наземному вторжению», — говорится в сообщении.

Анализ спутниковых изображений, сделанных американских оператором Planet Labs 15 октября, показывает, что наибольшее количество боевых машин находится примерно в 6 км от северной границы сектора Газа.

Ранее, 15 октября, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал технику израильских войск на границе с сектором Газа. По его словам, всё готово к началу наземной операции.

В этот же день стало известно, что командиры бригад и батальонов сухопутных войск ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) были допущены к полетам Военно-воздушных сил (ВВС) над территорией сектора Газа для осмотра местности, где планируется проведение наземной операции Израиля.

Накануне, 14 октября, пресс-секретарь Вооруженных сил Израиля Даниэль Агари сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши. Однако позднее газета The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооруженных силах написала, что Израиль вынужден отложить операцию из-за непогоды.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС начало массированный ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Оно также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.