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Нетаньяху предупредил «Хезболлу» и Иран о жестком ответе в случае атак на Израиль

Нетаньяху: движению «Хезболла» и Ирану будет дан жесткий ответ на атаки по Израилю
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Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich
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Израиль даст жесткий ответ на потенциальные атаки со стороны ливанской шиитской группировки «Хезболла» и Ирана. Об этом 16 октября заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«У меня также есть послание для «Хезболлы»: не испытывайте нас на севере, не повторяйте ошибку, которую вы однажды допустили, потому что теперь цена, которую вам придется заплатить, будет гораздо более высокой», — сказал он в ходе выступления на открытии зимней сессии кнессета (парламента).

Нетаньяху также указал, что израильские силы готовы вести продолжительные боевые действия на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

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Накануне, 15 октября, в постпредстве Исламской Республики при ООН заявили, что Вооруженные силы Ирана не будут вступать в военный конфликт между Израилем и Палестиной, если Тель-Авив не будет атаковывать иранскую территорию.

Ситуация в Ливане в настоящее время неспокойная на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Шиитская группировка «Хезболла» несколько раз наносила удары по территории Израиля. Кроме того, 14 октября стало известно о нескольких попытках вооруженных людей из Ливана проникнуть на территорию Израиля. Одна из них была зафиксирована около 17:30 в ходе минометного обстрела израильской территории. По группе нанесли удар дроном.

Также в ответ на минометные обстрелы оборонные силы Израиля ударили по объектам «Хезболлы» в Ливане с самолетов при помощи танков и артиллерии. Вечером 15 октября Армия обороны Израиля возобновила удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибло 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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