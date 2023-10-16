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Ушаков сообщил о предстоящем выступлении Путина на форуме «Один пояс — один путь»

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин выступит на открытии форума «Один пояс — один путь», который пройдет 17 октября. Об этом в понедельник, 16 октября, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе брифинга.

По его словам, Путин выступит сразу же после китайского лидера Си Цзиньпина. Это будет вторая очная встреча лидеров в этом году после госвизита Си в Москву в марте. До этого Путин ездил в Китай в феврале 2022 года на открытие Олимпийских игр.

На повестке форума запланировано обсуждение двустороннего сотрудничества, формирование более справедливого многополярного миропорядка и другие аспекты. Переговоры будут полномасштабными, несмотря на загруженность обоих лидеров, и пройдут в два этапа — в расширенном и узком форматах.

Ушаков добавил, что не исключено и общение Путина и Си Цзиньпина с глазу на глаз вне рамок узкого состава.

Помощник президента также указал, что на сегодняшний день Китай — главный торговый партнер РФ. Так, в августе текущего года объем двусторонней торговли вырос на 24,3%.

«Мы упорно и целенаправленно движемся к цели — достичь в товарообороте $200 млрд, есть все предпосылки, что мы пройдем этот рубеж до конца года. Увеличиваются объемы поставок энергетики. Мы высоко оцениваем взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису, в Пекине понимают причины возникновения ситуации и искренне стремятся найти пути урегулирования конфликта», — сказал Ушаков.

Он также уточнил, что в ходе форума не будет подписано никаких соглашений.

Форум «Один пояс — один путь» – 2023: программа и участники

О намерении посетить Китай в рамках форума «Один пояс — один путь» Путин объявил на встрече с главой МИД КНР Ван И 20 сентября. Как отметил российский президент, форум полностью соответствует интересам двух стран.

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.

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