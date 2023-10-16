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Нетаньяху назвал деятельность ХАМАС новой формой нацизма

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Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал деятельность радикального движения ХАМАС новой формой нацизма. Об этом он заявил 16 октября во время заседания парламента.

«Многие люди в мире сейчас понимают, с чем столкнулся Израиль. Они понимают, что ХАМАС — это ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая группировка). Они понимают, что ХАМАС — это новая версия нацизма. Точно так же как весь мир объединился, чтобы победить нацистов и ИГ, он должен объединиться, чтобы победить ХАМАС», — сказал Нетаньяху.

Политик заявил, что военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовы к продолжительной войне, которая, как он уверен, продлится до полной победы над ХАМАС.

Нетаньяху также отметил, что обстоятельства внезапной атаки ХАМАС на Израиль будут расследованы.

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Палестинское движение ХАМАС 7 октября подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары, а позже объявила о начале операции «Железные мечи».

15 октября стало известно о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС «Нухба» Билала Аль-Кедры на юге города Хан-Юнис, а 14 октября сообщалось о ликвидации командира роты «Нухбы» Али Кади в результате воздушной атаки.

Также 15 октября корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал технику израильских войск на границе с сектором Газа. По его словам, всё готово к началу наземной операции.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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