Москвич вложил в игровую биржу около 3 млн рублей и лишился денег

Москвич обратился в полицию, после того как его счета на онлайновой игровой бирже были заблокированы. Всего он вложил туда около 3 млн рублей, сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах 16 октября.

По словам мужчины, в сети он нашел объявление об игре на бирже, оставил заявку и указал свой номер телефона. Позже с ним связался менеджер биржи — куратора игры Broker Support и предложил ему создать аккаунт, куда потерпевший и перевел указанную сумму со своих карт и начал играть.

Когда москвич решил вывести на свои счета денежные средства на сумму около $40 тыс., которые ему удалось заработать, биржа потребовала денежную страховку. У мужчины нужной суммы не оказалось, после чего ему отказали в переводе выигранных им денег.

В настоящий момент, проводится проверка по факту случившегося.

Ранее в этот день сообщалось о похожем случае, который произошел с жителем Самарской области. Он пострадал от кибермошенничества, осуществляя торги на биржевой платформе. Потерпевший тогда лишился 2 млн рублей.