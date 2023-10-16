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Москвич вложил в игровую биржу около 3 млн рублей и лишился денег

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Москвич обратился в полицию, после того как его счета на онлайновой игровой бирже были заблокированы. Всего он вложил туда около 3 млн рублей, сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах 16 октября.

По словам мужчины, в сети он нашел объявление об игре на бирже, оставил заявку и указал свой номер телефона. Позже с ним связался менеджер биржи — куратора игры Broker Support и предложил ему создать аккаунт, куда потерпевший и перевел указанную сумму со своих карт и начал играть.

Когда москвич решил вывести на свои счета денежные средства на сумму около $40 тыс., которые ему удалось заработать, биржа потребовала денежную страховку. У мужчины нужной суммы не оказалось, после чего ему отказали в переводе выигранных им денег.

В настоящий момент, проводится проверка по факту случившегося.

Ранее в этот день сообщалось о похожем случае, который произошел с жителем Самарской области. Он пострадал от кибермошенничества, осуществляя торги на биржевой платформе. Потерпевший тогда лишился 2 млн рублей.

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