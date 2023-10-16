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В Москве цены на первичные квартиры бизнес-класса поднялись почти на 5%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По итогам III квартала 2023 года средневзвешенная цена квадратного метра новостроек бизнес-класса Москвы составила 430,8 тыс. рублей (+3,2% за квартал, +2,3% за 12 месяцев). Рост затронул в большей степени квартиры (+4,9% за квартал). В формате апартаментов фиксируется снижение цен на 7% за аналогичный период. Об этом «Известиям» 16 октября сообщили аналитики «Метриум».

Увеличение стоимости эксперты связали с высокой конкуренцией с проектами комфорт- (комфорт плюс) и премиум-класса.

При этом, по их информации, в июле–сентябре 2023 года значительно увеличилась потребительская активность на рынке жилья бизнес-класса. Так, за квартал было совершено 8,4 тыс. сделок по договорам долевого участия (ДДУ) — это на 72,8% больше, чем в II квартале 2022 года. Аналитики объясняют это тем, что покупатели стремятся оформить на прежних условиях ипотечные сделки в связи с удорожанием рыночной ипотеки и повышением минимального первоначального взноса по льготным программам.

В то же время всплеск спроса повлек за собой снижение экспозиции на первичном рынке недвижимости бизнес-класса: объем предложения по итогам III квартала текущего года упал на 5,3%, до 19,6 тыс. лотов.

«Спрос на новостройки бизнес-класса восстановился в полной мере. В сентябре фиксируются зафиксированы высокие темпы продаж, что в совокупности планомерным с ростом цен (с апреля 2023 года) говорит о постепенном восстановлении рынка», подчеркнул управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

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Интерес к приобретению квартир активизировался после повышения ключевой ставки ЦБ

В середине сентября аналитики DOLGOV PRO рассказали «Известиям», что, согласно их прогнозу, цены на квартиры в новостройках Московского региона к концу 2023 года могут увеличиться до 8%. По мнению экспертов, на это могут повлиять удорожание строительных материалов, а также повышение Центральным банком ключевой ставки.

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