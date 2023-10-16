Ynet: Израиль дал понять, что для визита Зеленского сейчас «неподходящее время»

Президент Украины Владимир Зеленский намеревался приехать в Израиль с «визитом солидарности», однако израильские власти отказали ему. Об этом 16 октября сообщило издание Ynet.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посещает страны Ближнего Востока с целью урегулирования конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Владимир Зеленский захотел присоединиться к американской делегации, однако израильская сторона уведомила его о том, что сейчас для этого «неподходящее время».

Издание отметило, что поездка украинского лидера может состояться во время его турне по странам Европы.

О планах Зеленского посетить Израиль стало известно 12 октября. Тогда портал Axios со ссылкой на источники двух государств отметил, что офис президента Украины отправил официальный запрос премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой согласовать визит Зеленского в страну.

До этого, 10 октября, парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступать Зеленский в ходе визита в страну. Отмечалось, что мероприятие могло быть отсрочено по соображениям безопасности. Сенатор Диана Шошоакэ призвала Зеленского уважать украинских румын, а также «вернуть территории» Румынии.

Это был не первый случай, когда выступление Зеленского было отменено. Так, в середине сентября Кевин Маккарти, занимавший пост спикера палаты представителей США, не дал украинскому президенту выступить перед конгрессменами. Это объяснили занятостью законодателей.

До этого, в середине декабря 2022 года, Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу Зеленского обратиться с посланием к общественности перед началом финального матча ЧМ-2022 в Катаре. Отмечалось, что в Киеве были удивлены отказом.