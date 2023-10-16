Штукатурка обрушилась на девочку в одной из школ Краснодара
Штукатурка обрушилась на девочку в одной из школ Краснодара. Школьница получила небольшие ушибы, сообщает в понедельник, 16 октября, пресс-служба МЦУ краевой столицы.
Речь идет о школе № 6 по улице Бургасской. Как рассказали в департаменте образования, класс, в котором произошло ЧП закрыли, а детей перевели в другие кабинеты. На место выехали специалисты, которые будут восстанавливать потолок.
Пострадавшей оказали помощь на месте, отмечает ИА KrasnodarMedia. Ее родителей проинформировали о случившемся, а ученицу отпустили домой.