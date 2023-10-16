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В Газе неизвестные похитили топливо и медоборудование из офиса БАПОР

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Фото: соцсети
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Группа неизвестных людей незаконно вывезла топливо и медицинское оборудование из бывшего офиса Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа. Об этом 16 октября агенство сообщило в социальной сети Х (бывш. Twitter).

«БАПОР получило сообщение о том, что вчера [15 октября] группа неизвестных на грузовых автомобилях, якобы принадлежащих министерству здравоохранения администрации сектора Газа, вывезла топливо и медицинское оборудование с территории офиса агентства в городе Газа», — говорится в публикации.

В агентстве напомнили, что сотрудники БАПОР были вынуждены эвакуироваться из штаб-квартиры в Газе 13 октября и с тех пор не имеют доступа к своему офису в городе.

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Ранее, 15 октября, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал пересмотреть требование Армии обороны Израиля об эвакуации палестинцев из сектора Газа. Кроме того, он отметил важность беспрепятственного гуманитарного доступа ООН на всей территории Газы и уточнил, что необходимо разрешить ввозить топливо, еду и воду и другую гуманитарную помощь.

В этот же день во Всемирной организации здравоохранения сообщили (ВОЗ), что больницы на севере Газы серьезно переполнены, и не менее сотни пациентов нуждаются в интенсивной терапии. При этом управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) предупредило, что больницы в секторе Газа, оставшиеся без электричества вследствие блокады со стороны Израиля, смогут поддерживать свою деятельность лишь на протяжении двух суток.

Утром 7 октября палестинское движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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