В торговой палате рассказали о желании виноделов Франции работать с РФ

Пятнадцать французских виноделов лично приехали в Москву, продемонстрировав желание продолжить сотрудничество с Россией. Об этом 16 октября сообщил «Известиям» генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) Павел Шинский.

Он отметил, что на открывшийся в российской столице салон французских вин «Французская осень» прибыли виноделы, как уже работавшие на российском рынке, так и те, кто посетил Москву впервые.

По словам Шинского, кроме экономической роли у салона есть важное символическое значение.

«Он доказывает, что если работать в соответствии с европейским законодательством, ничего не нарушать, Россия остается абсолютно желаемым и естественным торгово-экономическом партнером французского бизнеса», — отметил он.

Все приехавшие в Москву виноделы хотят сохранить «живую связь с россиянами», подчеркнул он.

В течении 16–17 октября Франко-российская торгово-промышленная палата проводит салон французских вин «Французская осень», с участием 15 профессиональных представителей регионов Франции — Бордо, Бургундии, Луары, Роны, Эльзаса, Шампани, Коньяка, Божоле и Лангедока.

В сентябре стало известно, что второй Российский винодельческий форум состоится 9–10 ноября. Основным фокусом деловой программы этого года станут импортозамещение и меры поддержки российского вина.

В прошлом году первый Российский винодельческий форум стал самым обсуждаемым событием отрасли, за два дня мероприятие посетили более 1,7 тыс. человек, а также 64 винодельческие и виноторговые компании.