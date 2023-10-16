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Вектор — приз: победителей премии «За верность науке» назовут 26 октября

Какие новые номинации появились в этом году и чем наградят за популяризацию освоения космоса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Москве прошло заседание оргкомитета IX Всероссийской премии «За верность науке». На нем объявили дату и место вручения награды. Церемония награждения состоится 26 октября на сцене московского концертного зала «Зарядье». Также на заседании тайным голосованием определяли победителей конкурса. В этом году лучших выберут по 14 номинациям, в том числе по четырем новым. Это категории «Наставник», «Наука-миру», «Десятилетие науки и технологий» и «Научно-популярный проект года». С 2024 года премия пополнится номинацией, посвященной фундаментальной науке.

В поиске лауреатов

16 октября в Москве состоялось заседание оргкомитета IX Всероссийской премии «За верность науке», посвященное выборам лауреатов, которые будут определены тайным голосованием, а также подготовке торжественной церемонии вручения наград. Событие состоится 26 октября на сцене московского концертного зала «Зарядье». Первым собравшихся приветствовал министр образования и науки РФ Валерий Фальков. Он отметил, что премия стала важнейшим мероприятием продолжающегося сейчас Десятилетия науки и технологий.

— Премия — это не только признание лучших проектов, посвященных продвижению науки. Через ту или иную номинацию мы понимаем, какой в обществе есть запрос, что интересует людей. Отдельно отмечу, что в этом году мы снова обновили рекорд по количеству поданных заявок. Кстати сказать, это лучший аргумент и в пользу того, что она становится всё более популярной, — сказал Валерий Фальков.

Министр образования и науки РФ Валерий Фальков

Министр образования и науки РФ Валерий Фальков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В 2023 году премия включает 14 номинаций, среди них четыре новые. В Год педагога и наставника, который объявлен в 2023-м президентом России Владимиром Путиным, была добавлена категория «Наставник». Популяризаторы отечественной науки и высшего образования за рубежом примут участие в номинации «Наука — миру». Специальной наградой отметят самый существенный вклад в Десятилетие науки и технологий, а также лучший научно-популярный проект года. Последняя номинация стала одной из самых массовых — поступило 208 заявок.

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Президент Российской академии наук Геннадий Красников подчеркнул, что за девять лет существования премии ее лауреатами всегда становились яркие, талантливые, неравнодушные люди, настоящие просветители и популяризаторы науки.

— Эти люди, которые рассказывают о сложных законах науки, преподносят подрастающему поколению и широкой аудитории новые знания в современных увлекательных форматах. Многие из них сыскали широкое общественное признание. Подчеркну, что популяризация науки, распространение научных знаний сегодня играют особую роль. Необходимо выполнить эту работу на высоком профессиональном уровне, не заниматься упрощением и, что называется, популизмом, — сказал Геннадий Красников.

Президент Российской академии наук Геннадий Красников

Президент Российской академии наук Геннадий Красников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По его словам, качественный поляризационный труд помогает приобщить к науке целеустремленную молодежь, детей и студентов, которым предстоит участвовать в развитии нашей страны, продвигать вперед нашу экономику, культуру, промышленность. И что особенно важно в преддверии 300-летнего юбилея Российской академии наук — продолжать славные традиции отечественной науки, подчеркнул президент РАН.

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Фундаментальное предложение

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий отметил, что в юбилейный для российской науки год будет уместно учредить номинацию за достижения в области фундаментальных наук.

— У нас есть несколько крупных событий. Одна из номинаций следующего года могла бы быть посвящена фундаментальной науки, юбилею академии наук. Наверняка будут созданы фильмы об академии, об этом будут много писать, появятся издания и так далее. Такая номинация, мне кажется, была бы очень кстати. Поддержать именно фундаментальную науку, наш приоритет в мире. Не могу не сказать, что у нас еще и юбилей Московского университета — 270 лет. И мне кажется, что начало нашего образования, наши традиции — это великое дело, — сказал Виктор Садовничий.

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Традиционно в рамках премии будут вручены специальные призы от трех госкорпораций: «Роскосмоса», «Росатома» и «Ростеха». В 2024 году к ним добавится номинация от ПАО «Газпром».

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Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал, что ракетно-космическая отрасль остается одной из самых сложных и наукоемких. Ни одна технологическая программа или проект невозможны без системной работы в сфере науки, образования и широкого просвещения, поэтому корпорация поддерживает множество научно-просветительских, образовательных проектов и инициатив.

В рамках премии «За верность науке» мы поддерживаем специальную номинацию «За популяризацию космической отрасли». Она стала крупным событием, направленным на популяризацию комической деятельности и повышение престижа отраслевой профессиональной науки. В качестве приза мы даем победителю посетить пуск ракетоносителя космического назначения на космодромах Байконур или Восточный, — сказал Юрий Борисов.

Заседание оргкомитета IX Всероссийской премии «За верность науке»

Заседание оргкомитета IX Всероссийской премии «За верность науке»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Премия «За верность науке» присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Участниками могут стать журналисты, популяризаторы науки, ученые и представители бизнеса, внесшие заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризации отечественных научных достижений. Организатор премии — Минобрнауки России. Премия 2023-го обещает стать самой масштабной за все годы существования. На нее было подано 1213 заявок из 78 регионов России, лучшие из которых определит экспертный совет.

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