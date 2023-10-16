Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция готова отложить рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО
Мир
Посол Израиля подтвердил возобновление подачи воды в южную часть сектора Газа
Мир
Россия направила в СБ ООН проект резолюции по палестино-израильскому конфликту
Недвижимость
Спрос на новостройки в Москве за год вырос на 65%
Общество
В Санкт-Петербурге начался сильный град
Авто
Хуснуллин заявил Путину о ремонте более 180 млн кв. м дорог к концу 2023 года
Спорт
Турниры по бобслею и санному спорту на Олимпиаде-2026 пройдут за пределами Италии
Происшествия
В Москве задержан замруководителя одного из отделов СК
Армия
МО РФ сообщило о двух сбитых истребителях МиГ-29 и одном штурмовике Су-25 ВСУ
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о гололедице со среды
Мир
Путин и Асад обсудили пути урегулирования палестино-израильского конфликта
Происшествия
В Курганской области задержали жителя за сотрудничество с украинской организацией
Экономика
ЦБ не планирует выпуск купюр номиналом 10 тыс. рублей
Общество
Названа предварительная причина ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал обстановку на границе Израиля с Ливаном

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал обстановку на севере Израиля после обмена мощными ударами между израильскими вооруженными силами и ливанским шиитским движением «Хезболла» в ночь на 16 октября.

«Маленький город Митула на самой границе с Ливаном — заповедная зона, а сегодня еще и закрытая. Дело в том, что сейчас в этих местах неспокойно. Время от времени происходят перестрелки между израильскими военными и формированиями «Хезболлы», — рассказал Григорьев.

По его словам, на горных дорогах вблизи границы в воздухе ощущается напряжение. На этом фоне волонтеры занимаются разгрузкой коробок, тогда как военные следят за происходящим.

«Хезболла» угрожает вмешаться в палестино-израильский конфликт, стреляет через кордон и получает ответные удары со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отметил корреспондент. На его кадрах можно увидеть, как в ночь на 16 октября в Ливане горела некая база возле реки Абу Али.

По мнению Григорьева, на севере Израиля всё готово к масштабному кровопролитию, так же как и на юге. В ожидании массового прибытия раненых здесь дежурят врачи, которые работают практически без отдыха даже под обстрелами.

Госпиталь «Барзелай» в Ашкелоне возле сектора Газа уже можно назвать горячей точкой, но весь персонал на посту, добавил репортер. Медсестры рассказали ему, что сейчас им труднее всего помочь раненым психологически пережить новые удары.

В семьях многих работников госпиталя тоже есть убитые или раненые, однако сейчас личная трагедия ушла для них на второй план, а главной задачей стала помощь пострадавшим, уточняет корреспондент. В связи с этим психологическую поддержку оказывают и волонтеры, рассказал он в репортаже.

О промедлении — подробно: почему Израиль тянет с наземной операцией против ХАМАС
И по какой причине эвакуация на юг анклава не решит проблему с гражданским населением

Ситуация в Ливане в настоящее время неспокойная на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Шиитская группировка «Хезболла» несколько раз наносила удары по территории Израиля. Кроме того, 14 октября стало известно о нескольких попытках вооруженных людей из Ливана проникнуть на территорию Израиля. Одна из попыток была зафиксирована около 17:30 в ходе минометного обстрела израильской территории. По группе нанесли удар дроном.

Также в ответ на минометные обстрелы оборонные силы Израиля ударили по объектам «Хезболлы» в Ливане с самолетов, при помощи танков и артиллерии. Вечером 15 октября Армия обороны Израиля возобновила удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023