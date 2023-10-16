Корреспондент «Известий» показал обстановку на границе Израиля с Ливаном

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал обстановку на севере Израиля после обмена мощными ударами между израильскими вооруженными силами и ливанским шиитским движением «Хезболла» в ночь на 16 октября.

«Маленький город Митула на самой границе с Ливаном — заповедная зона, а сегодня еще и закрытая. Дело в том, что сейчас в этих местах неспокойно. Время от времени происходят перестрелки между израильскими военными и формированиями «Хезболлы», — рассказал Григорьев.

По его словам, на горных дорогах вблизи границы в воздухе ощущается напряжение. На этом фоне волонтеры занимаются разгрузкой коробок, тогда как военные следят за происходящим.

«Хезболла» угрожает вмешаться в палестино-израильский конфликт, стреляет через кордон и получает ответные удары со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отметил корреспондент. На его кадрах можно увидеть, как в ночь на 16 октября в Ливане горела некая база возле реки Абу Али.

По мнению Григорьева, на севере Израиля всё готово к масштабному кровопролитию, так же как и на юге. В ожидании массового прибытия раненых здесь дежурят врачи, которые работают практически без отдыха даже под обстрелами.

Госпиталь «Барзелай» в Ашкелоне возле сектора Газа уже можно назвать горячей точкой, но весь персонал на посту, добавил репортер. Медсестры рассказали ему, что сейчас им труднее всего помочь раненым психологически пережить новые удары.

В семьях многих работников госпиталя тоже есть убитые или раненые, однако сейчас личная трагедия ушла для них на второй план, а главной задачей стала помощь пострадавшим, уточняет корреспондент. В связи с этим психологическую поддержку оказывают и волонтеры, рассказал он в репортаже.

Ситуация в Ливане в настоящее время неспокойная на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Шиитская группировка «Хезболла» несколько раз наносила удары по территории Израиля. Кроме того, 14 октября стало известно о нескольких попытках вооруженных людей из Ливана проникнуть на территорию Израиля. Одна из попыток была зафиксирована около 17:30 в ходе минометного обстрела израильской территории. По группе нанесли удар дроном.

Также в ответ на минометные обстрелы оборонные силы Израиля ударили по объектам «Хезболлы» в Ливане с самолетов, при помощи танков и артиллерии. Вечером 15 октября Армия обороны Израиля возобновила удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.