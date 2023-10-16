На улицы Красноярска вышли дополнительные автобусы

Дополнительные автобусы вышли на улицы Красноярска. Такое решение было принято в связи с ростом пассажиропотока и обращениями самих горожан, сообщает пресс-служба городской мэрии в понедельник, 16 октября.

Так, в октябре транспортные средства добавили на маршруты № 2 и 9, причем в последнем случае по улицам стали курсировать автобусы большей вместимости.

Также много обращений поступило от жителей микрорайона Солнечное. Проверка показала, что из-за большого числа заторов курсирующий до района транспорт часто переполнен. Кроме того, нередко наблюдается недовыпуск машин на линию.

Как отметили в администрации, от перевозчиков маршрутов № 50, 61, 63, 64, 87 потребовали соблюдать интервал движения. Если нарушения будут повторяться, то их привлекут к административной ответственности, пишет ИА KrasnoyarskMedia.