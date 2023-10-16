Проект очистных сооружений для Дновского района разработают за 7 млн рублей

В Псковской области определили подрядчика, который займется проектированием новых очистных сооружений в Дновском районе. Об этом глава района Михаил Шауркин сообщил в своем Telegram-канале.

Победителем торгов стало ООО «КуйбышевВодоканалПроект» из Самары. Компания согласилась выполнить работы за 7 млн рублей.

«Строительство новых очистных сооружений, пожалуй, самый больной вопрос для Дновского района. <…> Таким образом, сделан еще один шаг в решении одной из самых наших больших проблем», — прокомментировал Шауркин.

Завершить разработку проектно-сметной документации исполнитель должен к 1 июня 2024 года, пишет Псковское агентство информации.

6 октября сообщалось, что в Липецке стартовала масштабная реконструкция очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». Концессионер вложит в нее 2,5 млрд рублей.