Водитель мотоблока пострадал в ДТП в Орловской области

Легковой автомобиль столкнулся с мотоблоком на трассе в Орловской области. Один человек получил травмы.

Авария произошла вечером 14 октября на дороге Орел – Лунево – Моховое. По данным InfoOrel.ru, водитель автомобиля ВАЗ-21110 допустил столкновение с мотоблоком «Ока», которым управлял водитель 1981 года рождения. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Всего за выходные в регионе зарегистрировали 21 аварию, в которых пострадали восемь человек. 15 октября на улице Октябрьской в Орле столкнулись машины Daewoo Matiz и Kia Spectra. Вторая иномарка после удара наехала на бордюрный камень. Травмы получили два человека. На дороге Нарышкино – Большое Сотниково — Болотовские Дворы столкнулись два грузовика, травмы получили два человека. В Орле при столкновении автомобиля Chevrolet и мотоцикла пострадал один человек.

Утром 16 октября два автомобиля столкнулись на трассе Астрахань – Волгоград в Астраханской области. По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ-2170 во время обгона совершил лобовое столкновение с минивэном Toyota Alphard. Погибли три человека, еще пятеро получили травмы.