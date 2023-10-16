WP: саудовский принц Мухаммед заставил Блинкена всю ночь ждать встречи

Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось прождать всю ночь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана для встречи с ним. Об этом написала газета The Washington Post в воскресенье, 15 октября.

Издание отметило, что их встреча должна была пройти вечером, однако бен Салман встретил гостя только утром. Американский госсекретарь и наследный принц обсудили эскалацию ближневосточного конфликта. Бен Салман призвал остановить военные операции и снять осаду сектора Газа.

Блинкен посетил Саудовскую Аравию в рамках своей поездки на Ближний Восток на фоне обострения конфликта между Палестиной и Израилем. Он также успел побывать в Иордании, Катаре, Бахрейне, Египте и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Ранее, 12 октября, Блинкен посетил Израиль, где встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. После встречи он сообщил, что обсудил с ним «потребности, которые могут быть у израильской стороны, чтобы удостовериться, что она может эффективно защищаться».

Позднее, 15 октября, находясь в Каире, Блинкен заявил, что США приступили к доставке в Израиль значительной части помощи в сфере безопасности. Он отметил, что Соединенные Штаты намерены «ясно дать понять», что поддерживают израильское государство и стремятся предотвратить эскалацию конфликта.

16 октября газета The Times of Israel сообщила, что Блинкен после турне по арабским странам вернулся в Израиль, где собирается повторно встретиться с Нетаньяху.

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС подвергли территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено

Палестина пытается добиться создания на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа собственного суверенного государства в установленных в 1967 году границах со столицей в Иерусалиме. Израиль, в свою очередь, отказывается вернуться к данным границам и делить Иерусалим.