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Рябков заявил об угрозе выхода палестино-израильского конфликта из-под контроля

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Существует угроза выхода палестино-израильского конфликта из-под контроля. Об этом 16 октября заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на совещании по оперативным вопросам у президента России Владимира Путина.

«Ситуация в зоне конфликта на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению, по нашей оценке. Операции, которые проводит израильская армия, носят неизбирательный характер. Сохраняется угроза наземной операции, вхождения в Газу», — сказал замминистра.

Политик отметил, что ответственность за ближневосточный кризис лежит на США, поскольку именно американское руководство на протяжении долгих лет пыталось монополизировать урегулирование конфликта. По его словам, сегодня США препятствуют должному решению кризиса, несмотря на соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.

Замглавы МИД РФ отметил, что жители палестинского анклава фактически оказались в состоянии гуманитарной катастрофы. При этом их нужды, в том числе медпомощь, не обеспечиваются, заметил Рябков.

«С учетом развивающейся ситуации, с учетом того, что в зоне конфликта находится много наших граждан, причем как с одной, так и с другой стороны, и страдает гражданское население — встает вопрос гуманитарного содействия в регионе всем нуждающимся в этом», — сказал Путин, указав, что правительству необходимо выработать общую позицию по этому вопросу.

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Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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