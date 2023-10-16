Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция готова отложить рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО
Мир
Посол Израиля подтвердил возобновление подачи воды в южную часть сектора Газа
Мир
Россия направила в СБ ООН проект резолюции по палестино-израильскому конфликту
Недвижимость
Спрос на новостройки в Москве за год вырос на 65%
Общество
В Санкт-Петербурге начался сильный град
Авто
Хуснуллин заявил Путину о ремонте более 180 млн кв. м дорог к концу 2023 года
Спорт
Турниры по бобслею и санному спорту на Олимпиаде-2026 пройдут за пределами Италии
Происшествия
В Москве задержан замруководителя одного из отделов СК
Армия
МО РФ сообщило о двух сбитых истребителях МиГ-29 и одном штурмовике Су-25 ВСУ
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о гололедице со среды
Мир
Путин и Асад обсудили пути урегулирования палестино-израильского конфликта
Происшествия
В Курганской области задержали жителя за сотрудничество с украинской организацией
Экономика
ЦБ не планирует выпуск купюр номиналом 10 тыс. рублей
Общество
Названа предварительная причина ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Сюжет:

Замглавы МИД РФ обсудил с катарским коллегой палестино-израильский кризис

Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с катарским коллегой палестино-израильский кризис
0
Фото: Global Look Press/Nasser Ishtayeh
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в Дохе с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани проблематику ближневосточного урегулирования. Об этом 16 октября говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что Россия и Катар выступают за прекращение боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта. Москва и Доха поддерживают скорейшую деэскалацию в зоне военных действий.

«В этом контексте была подтверждена необходимость немедленного прекращения боевых действий и открытия гуманитарных коридоров, что позволит избежать новых жертв и оказать практическую помощь пострадавшим мирным жителям», — добавили в МИДе.

В Москве отметили необходимость налаживания переговоров между палестинцами и израильтянами, конечной целью которых должно стать создание независимого палестинского государства в границах 1967 года в соответствии с имеющимися резолюциями Организации Объединенных Наций (ООН) и ее Совета Безопасности (СБ).

Ранее, 14 октября, Россия предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию и прекращению огня на Ближнем Востоке. В проекте российской резолюции призывали обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий в связи с эскалацией ситуации.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия настоятельно призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия и перейти к переговорам.

Вектор Газы: как изменилась ситуация через неделю войны между ХАМАС и Израилем
Почему палестинское движение сравнивают с исламскими фундаменталистами и каковы перспективы эскалации конфликта

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС начало массированный ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Оно также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По данным на 14 октября, число погибших палестинцев в результате ударов по сектору Газа достигло 2215 человек. Еще 8714 палестинцев, в том числе 2450 детей и 1536 женщин, получили ранения разной степени тяжести. Согласно последним данным, число погибших израильтян в результате ударов палестинской исламистской группировки ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, 3,3 тыс. получили ранения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023