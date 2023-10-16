Замглавы МИД РФ обсудил с катарским коллегой палестино-израильский кризис

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в Дохе с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани проблематику ближневосточного урегулирования. Об этом 16 октября говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что Россия и Катар выступают за прекращение боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта. Москва и Доха поддерживают скорейшую деэскалацию в зоне военных действий.

«В этом контексте была подтверждена необходимость немедленного прекращения боевых действий и открытия гуманитарных коридоров, что позволит избежать новых жертв и оказать практическую помощь пострадавшим мирным жителям», — добавили в МИДе.

В Москве отметили необходимость налаживания переговоров между палестинцами и израильтянами, конечной целью которых должно стать создание независимого палестинского государства в границах 1967 года в соответствии с имеющимися резолюциями Организации Объединенных Наций (ООН) и ее Совета Безопасности (СБ).

Ранее, 14 октября, Россия предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию и прекращению огня на Ближнем Востоке. В проекте российской резолюции призывали обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий в связи с эскалацией ситуации.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия настоятельно призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия и перейти к переговорам.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС начало массированный ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Оно также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По данным на 14 октября, число погибших палестинцев в результате ударов по сектору Газа достигло 2215 человек. Еще 8714 палестинцев, в том числе 2450 детей и 1536 женщин, получили ранения разной степени тяжести. Согласно последним данным, число погибших израильтян в результате ударов палестинской исламистской группировки ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, 3,3 тыс. получили ранения.