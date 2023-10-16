В Якутске отловили 52 бродячих собаки за неделю

В Якутске отловили 52 бездомные собаки за минувшую неделю, что на 13 больше, чем неделей ранее. Всех псов доставили в приют, где содержится 1430 животных. Такая информация прозвучала во время общегородской планерки в понедельник, 16 октября, сообщает пресс-служба мэрии республиканской стоицы.

Также за неделю составлено три административных протокола за нарушение правил содержания домашних питомцев, в частности за самовыгул. Всего с начала 2023 года составлено 142 протокола и наложено штрафов на общую сумму 186 тыс. рублей, отмечает ИА YakutiaMedia.

Ранее в октябре «Известия» писали, что в России готовят законопроект, который устанавливает административную ответственность в виде штрафов за выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника. Инициативу поддерживают некоторые законодательные собрания регионов.