Американский журналист и телеведущий Гарланд Никсон посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть страну. Об этом он заявил в ролике на YouTube, опубликованном 16 октября.

«Ему пора убираться с Украины. Вот моя рекомендация Владимиру Зеленскому: уезжай!» — заявил Никсон.

Журналист выразил мнение, что Зеленский столкнется с неприятностями, если и дальше будет оставаться в стране. В конце Никсон подчеркнул, что президента Украины обвинят во всех неудачах страны.

Ранее в этот день бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо задуматься о собственной безопасности. По мнению Джонсона, власти Вашингтона приняли решение перенести Киев на задний план, уделив основное внимание еврейскому государству.

Днем ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам необходимо приготовиться к прекращению помощи США ввиду обострения ситуации на Ближнем Востоке. Экс-советник подчеркнул, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона случится в ноябре из-за ситуации с Израилем. Европа также не сможет помочь Украине, добавил он.

Помимо этого, как сообщили украинские СМИ, представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат выразил сожаление относительно того, что у западных стран нет столько систем противовоздушной обороны, сколько просит Киев. Кроме того, он подтвердил, что страна будет брать системы ПВО в аренду, для того чтобы защищаться в зимний период.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.