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Названа предварительная причина ДТП с туристическим автобусом в Приморье

В ЛНР 11 человек пострадали в ДТП с автобусом

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Фото: МЧС РФ
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате столкновения рейсового автобуса и иномарки пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону в понедельник, 16 октября.

«Сегодня в 9:00 в службу «101» Станично-Луганского муниципального округа поступило сообщение о том, что рейсовый автобус, следовавший по маршруту Луганск – Станица Луганская, попал в ДТП и перевернулся», — указывается в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Как выяснилось, водитель автомобиля Renault Sandero, нарушив правила дорожного движения, совершил столкновение с автобусом марки «Богдан», в котором находилось 25 пассажиров.

В результате инцидента потребовалась помощь спасателей в деблокировке одного из пострадавших из перевернувшегося автобуса. Спасатели высвободили мужчину и транспортировали его и еще двух женщин с серьезными травмами в машины скорой помощи, которые доставили пострадавших в отделение реанимации Республиканской клинической городской больницы.

Остальные пострадавшие также были доставлены в медучреждение.

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Днем ранее в Стругокрасненском районе Псковской области в результате столкновения легковых авто пострадали три женщины. Авария произошла на 222-м км автодороги Санкт-Петербург – Невель. 66-летний водитель Lada X-Ray при развороте не уступил дорогу Mazda 3 под управлением 32-летнего мужчины. Машины столкнулись. В результате ДТП пострадала 67-летняя пассажирка отечественной машины, а также 40-летняя и 33-летняя пассажирки иномарки. Они получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.

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