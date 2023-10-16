Белый дом опроверг подготовку нападения «Хезболлы» на Израиль

У США нет свидетельств того, что радикальное движение «Хезболла» готовит нападение на Израиль со стороны Ливана. Об этом 16 октября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не видели твердых указаний того, что «Хезболла» действительно решила открыть второй фронт. Мы пристально следим за этим», — сказал он в эфире CNN.

Кирби отметил, что для того, чтобы другие стороны не вмешивались в палестино-израильский конфликт, США отправили свои военные ресурсы в регион.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Также их истребители нанесли удар по очередному военному посту шиитской группировки.

14 октября стало известно о нескольких попытках вооруженных людей из Ливана проникнуть на территорию Израиля. Одна из попыток была зафиксирована около 17:30 в ходе минометного обстрела израильской территории. По группе нанесли удар дроном.

В ответ на минометные обстрелы оборонные силы Израиля ударили по объектам «Хезболлы» в Ливане с самолетов при помощи танков и артиллерии.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.