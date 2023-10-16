Эксперт предупредил о возможной цепной реакции из-за планов Польши по Украине

Возможное решение Варшавы выставить Киеву счет за оказанную помощь может спровоцировать цепную реакцию со стороны других восточноевропейских государств. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко рассказал в понедельник, 16 октября, о том, к каким последствиям может привести конфликт Украины и Польши.

Ранее, 12 октября, кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка заявила, что Польша должна выставить Украине счет и поставить ряд условий за оказанную стране помощь, передает НСН.

По мнению политика, в международных отношениях благодарность не приравнивается к валюте в качестве оплаты, передает RT.

«Высказывание (Брылки. — Ред.) очень симптоматично. Соседи Польши, тот же [лидер словацкой партии «Курс — социальная демократия» Роберт] Фицо может выдвинуть Украине свои претензии, если поляки выдвинут свои. То же касается чехов и венгров. Венгры, например, имеют свое нацменьшинство на Украине, которое имеет свои претензии. Есть множество направлений, по которым Украине можно выдвинуть претензии», — сказал Оленченко в беседе с Lenta.Ru.

По словам специалиста, польский электорат ставит под сомнение целесообразность помощи Украине, в связи с чем радикально настроенные правые политики становятся всё более популярными в стране. Он добавил, что более предметно говорить об украинско-польских отношениях можно будет после парламентских выборов в Польше.

«Тогда станет вопрос о формировании коалиции, которая подпишет так называемое коалиционное соглашение. Когда оно будет обнародовано, тогда и будет ясно будущее украинско-польских отношений», — сказал Оленченко.

9 октября в Польше заявили о высокой цене за помощь Украине. Авторы польского журнала Myśl Polska выразили мнение, что Польша не знает, какую цену ей придется заплатить за «щедрую и бездумную» политику в отношении Украины. При этом отмечается, что «прибыль», которую Польша должна была получить в качестве компенсации за помощь, оказалась иллюзорной, поскольку ее будут получать компании из США.

Ранее, 1 октября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Киев быть благодарным за предоставление убежища для миллионов украинцев. Он также напомнил, что Варшава продолжит защищать интересы своих фермеров, запрещая ввоз украинского зерна.

Как отметил доктор политических наук Матеуш Пискорский 28 сентября, резкие высказывания и действия Варшавы по отношению к Киеву — это попытка угодить уставшим от потакания желаниям киевского режима жителям Польши в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в стране 15 октября.

В августе президент Польши Анджей Дуда утвердил окончательную дату выборов. Они назначены на воскресенье, 15 октября.