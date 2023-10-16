Мужчина погиб при наезде поезда в Ленинградской области
Мужчина погиб в результате наезда грузового поезда в районе Вырицы в Ленинградской области. По факту происшествия проводится проверка.
Трагедия произошла рано утром 14 октября. По данным телеканала «78», 34-летний местный житель пытался перейти пути, когда на него наехал состав, следовавший в сторону Шушар. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
В правоохранительных органах отметили, что машинист и его помощник не совершили остановку, чтобы попытаться оказать первую помощь потерпевшему. Им грозит ответственность по факту оставления в опасности.
В подмосковном Фрязино мужчина попал под колеса электрички. Потерпевший был госпитализирован с различными травмами.