Мужчина погиб при наезде поезда в Ленинградской области

Мужчина погиб в результате наезда грузового поезда в районе Вырицы в Ленинградской области. По факту происшествия проводится проверка.

Трагедия произошла рано утром 14 октября. По данным телеканала «78», 34-летний местный житель пытался перейти пути, когда на него наехал состав, следовавший в сторону Шушар. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В правоохранительных органах отметили, что машинист и его помощник не совершили остановку, чтобы попытаться оказать первую помощь потерпевшему. Им грозит ответственность по факту оставления в опасности.

В подмосковном Фрязино мужчина попал под колеса электрички. Потерпевший был госпитализирован с различными травмами.