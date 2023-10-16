Три женщины пострадали в ДТП на трассе Санкт-Петербург – Невель
В Стругокрасненском районе Псковской области в результате столкновения легковых авто пострадали три женщины. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Авария произошла 15 октября на 222-м км автодороги Санкт-Петербург – Невель. 66-летний водитель Lada X-Ray при развороте не уступил дорогу Mazda 3 под управлением 32-летнего мужчины. Машины столкнулись.
В результате ДТП пострадала 67-летняя пассажирка отечественной машины, а также 40-летняя и 33-летняя пассажирки иномарки. Они получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате аварии с грузовиком на трассе «Сортавала» в Ленинградской области, где 16 октября за час произошло сразу пять массовых ДТП с участием 14 автомобилей.