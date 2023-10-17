Врачи рассказали о правилах выбора БАДов для профилактики осенних заболеваний

Осень считается сезоном повышенного риска распространения острых респираторных заболеваний (ОРЗ) и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова и специалисты Роспотребнадзора рассказали «Известиям», почему такая тенденция наблюдается в это время года и как выбрать БАДы для профилактики заболеваний.

«Начало сезона простуд осенью — объяснимое явление. В это время сокращается количество солнечных дней, из-за чего организм начинает испытывать стресс. Солнце — важный аспект стимулирования работы иммунитета. Кроме того, понижается и температура воздуха: люди часто подмерзают, что провоцирует активность болезнетворных бактерий, вирусов и хронической инфекций, которые ранее не были активны в организме», — пояснила Габдулхакова.

По ее словам, чтобы минимизировать количество простуд и обеспечить более легкое протекание болезни, принимать БАДы надо как взрослым, так и детям.

«Если задача в комплексной поддержке организма, которая требует постоянного приема БАДов, необходимо обратиться к специалисту, первостепенно к терапевту, сдать анализы. Нутрициологи могут усилить положительный эффект от назначенных терапевтом добавок через корректировку сна, ритма жизни, питания», — отметила эксперт.

Она рекомендовала при выборе БАДов обращать внимание на производителя, состав и цены. Чем меньше второстепенных элементов, тем добавка полезнее и эффективнее. Чаще всего в более дешевых БАДах в составе есть синтетические наполнители, сахар, красители и ароматизаторы. Такой «нечистый» состав может вызвать как у детей, так и у взрослых аллергические реакции, тошноту и снизить эффективность действия добавки, предостерегла терапевт-диетолог.

В Роспотребнадзоре пояснили, что в отличие от лекарств целью использования БАД к пище является оптимизация рациона питания человека: они позволяют осуществить персонифицированный подход к формированию индивидуального рациона питания с учетом особенностей организма человека и его потребностей.

Назначить БАДы человек может себе самостоятельно, если это профилактика осенних простуд и добавки принимаются в тех дозировках, которые указаны на этикетке, но Роспотребнадзор рекомендует все же проконсультироваться со специалистом.

«Поскольку основной целью применения БАДов к пище является нивелирование пищевых дефицитов, перед их применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Прием БАДов к пище без рекомендаций врача может привести к обострению хронических заболеваний», — пояснили в Роспотребнадзоре.

При этом в ведомстве советуют приобретать БАДы только в аптечных учреждениях, такого же мнения придерживается представитель врачебного сообщества.

«Разработка и регистрация БАДов — долгий и дорогостоящий процесс, поэтому конечный продукт не может стоить дешево. Лучше покупать добавки в аптеках и аптечных пунктах при медицинских учреждениях», — разъяснила Габдулхакова.

Эксперт рассказала, что подделки потенциально могут нанести вред организму. Для удешевления производства добавок используются более дешевые капсулы, которые могут содержать диоксид титана, токсичные красители и другие вещества. Также капсулу наполняют дополнительными веществами, чтобы сократить количество активного вещества. В результате человек может просто купить пустышку, пользы от которой не будет.

Габдулхакова также напомнила, что 1 сентября началось введение обязательной маркировки БАДов, которая поможет защитить потребителя от опасной продукции. С этой даты производители и импортеры начали регистрироваться в государственной системе маркировки, а с 1 октября коды маркировки наносятся на БАДы.

Ранее, 4 октября, сообщалось, что правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, согласно которому, предлагается наделить врачей правом назначать биологически активные добавки в качестве лечения, определяя его схему и указывая дозировку препаратов. Так, изменения планируется внести в ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Авторы документа отметили, что поправки позволят предотвратить бесконтрольное применение БАДов и сохранить здоровье россиян.

7 октября врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова рассказала агентству «Прайм» , что бесконтрольный прием биологически активных добавок может привести к передозировке, побочным эффектам и тяжелым последствиям для организма.