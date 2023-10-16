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Кулеба призвал не отвлекаться от проблем Украины из-за ситуации в Израиле

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Союзники Украины не должны переключать свое внимание на ситуацию в Израиле. Об этом 16 октября заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Ни в одном из этих конфликтов мы не можем проиграть, кризис продолжается. Один кризис наступает после другого. Но новый кризис не должен отвести внимание от предыдущего кризиса, потому что всё взаимосвязано», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи в Киеве.

Кулеба отметил, что получает от партнеров сигналы о том, что поддержка Украины будет продолжаться, в то время как дополнительно будет выделяться помощь Израилю.

Днем ранее обозреватель ABC News Джон Лайонс обратил внимание на то, что США по-разному оказывают помощь Украине и Израилю. Он указал, что Вашингтон предложил Тель-Авиву срочный новый пакет помощи, в то время как конгресс отказывается от финансирования Киева.

Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине
На фоне палестино-израильского конфликта в Вашингтоне сообщили, что возможности поставки вооружения Киеву не безграничны

15 октября американский президент Джо Байден сообщил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

При этом бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам необходимо приготовиться к прекращению помощи США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона случится в ноябре из-за ситуации с Израилем. Европа также не сможет помочь Украине.

13 октября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль. Он считает, что произраильское лобби в Соединенных Штатах сильнее, чем проукраинское, поэтому Тель-Авив получит поставки в приоритетном порядке. По мнению Джонсона, Украину в ближайшие месяцы отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиблл 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

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