В Белом доме рассказали о ежедневном контакте с Израилем

США поддерживают контакт с Израилем ежедневно, подчеркивают важность защиты мирного населения в секторе Газа. Об этом 16 октября в эфире телекомпании ABC заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы очевидно находимся в контакте с нашими израильскими партнерами каждый день <...>. Мы продолжаем подчеркивать, что очень важно защищать мирное население сектора Газа», — сказал он.

Ранее в этот день, 16 октября, в израильском правительстве сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена посетить страну «с визитом солидарности». Позже Кирби заявил, что американский лидер получил приглашение посетить еврейское государство, однако он уточнил, что пока визит американского президента в ближневосточную страну не планируется.

Накануне Нетаньяху и Байден в ходе телефонного разговора обсудили развитие событий вокруг сектора Газа.

До этого, 11 октября, израильский и американский главы государств также провели телефонный разговор, в ходе которого Нетаньяху поблагодарил Байдена за сильные слова поддержки, а также за его безоговорочную поддержку Государства Израиль.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.