Больше 2 тыс. квартир построили в Коми в 2023 году
С начала 2023 года в Республике Коми ввели в эксплуатацию 2014 квартир. Об этом сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на информацию Комистата.
По данным ведомства, общая площадь введенного жилья составила 154,5 тыс. кв. м. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В числе построенных помещений — 1070 жилых домов, возведенных населением. Всего граждане построили 111,4 тыс. кв. м жилья, что больше показателя 2022 года на 4,5%. В сельской местности построено 59,3 тыс. кв. м жилья.
В Камчатском крае почти 600 человек расселят из аварийного жилья в Пенжинском районе. Общая площадь жилья в 35 домах составляет больше 12 тыс. кв. м.