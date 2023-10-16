Школу на 1100 мест построят на месте бывшей кондитерской фабрики в Томске
В Томске на месте бывшей кондитерской фабрики «Красная звезда» планируют построить новую школу на 1,1 тыс. мест. Об этом РИА «Томск» сообщил представитель гордепартамента архитектуры и градостроительства.
«Согласно сведениям из ЕГРН, земельные участки по улице Сибирской, 10, и Сибирской, 10а, находятся в собственности юридического лица. На вышеуказанных земельных участках предусмотрено размещение общеобразовательного учреждения на 1,1 тыс. мест», — сообщил собеседник агентства.
В 2020 году холдинг «KDV Групп», которому принадлежит фабрика, перенес производство из Томска в кемеровский поселок Яшкино. При этом компания продолжала эксплуатировать старую котельную, расположенную на территории «Красной звезды», так как она обеспечивает теплом несколько многоквартирных домов на улице Тверской.
В сентябре 2023-го стало известно, что холдинг приступил к сносу бывшей «конфетки» из-за аварийности объектов. Износ зданий на тот момент уже превышал 80%.
Фабрика была основана в 1899 году выходцем из Варшавы, она располагалась на улице Магистратской (ныне — Розы Люксембург). В 1920-м предприятие национализировали, а в 1928-м переименовали в «Красную звезду» и перенесли на улицу Сибирскую.