В Санкт-Петербурге начался сильный град. Обстановку в городе показала корреспондент «Известий» Надежда Одинцова в понедельник, 16 октября.

«Вот такие вот крупинки <...> Большие-большие куски града», — показала журналист частицы льда.

На кадрах видно, как град сильно бьет по крышам машин и оконным отливам. Также на асфальте можно заметить снег и обледенение.

Ранее, 14 октября, в Санкт-Петербурге закрыли затворы комплекса защитных сооружений от наводнений для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье Невы.

Корреспондент «Известий» Максим Бажанов объяснил, что в городе шел сильный дождь. На Санкт-Петербург обрушился циклон «Тино». На следующий день затворы были уже открыты.