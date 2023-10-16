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Конституционный суд Грузии запустил процедуру импичмента президента Зурабишвили

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Конституционный суд (КС) Грузии признал нарушение закона президентом Саломе Зурабишвили из-за ее поездок за границу, что позволило начать процедуру импичмента. Об этом 16 октября сообщил глава суда Мераб Турава.

«Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года, во время зарубежных рабочих визитов, осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила Конституцию», — заявил Турава в эфире Первого грузинского телеканала, указав, что суд пришел к выводу, что это является нарушением 48-й статьи Конституции Грузии.

Соответствующее решение поддержали шесть из девяти членов суда, добавляет «Газета.Ru».

На следующей неделе его также должен утвердить парламент. Для этого потребуется парламентское большинство, то есть 84 из 100 голосов. В этом случае глава государства будет отстранена от должности.

По словам спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили, у парламента есть две недели, чтобы проголосовать по этому вопросу. Он уточнил, что текущая неделя будет сессионная.

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3 октября КС Грузии приступил к рассмотрению иска правящей партии «Грузинская мечта» об импичменте Зурабишвили. Депутаты его подали вопреки отказу кабинета министров в начале сентября. Он был инициирован, так как президент продолжала зарубежные визиты, несмотря на полученные от правительства отказы. В частности, ей было отказано в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ.

25 сентября сообщалось, что президент Грузии прибыла с государственным визитом в Эстонию, несмотря на запрет правительства посещать европейские государства. В ходе него эстонский лидер подтвердил поддержку евроинтеграции Грузии и призвал к продолжению реформ.

Заявление от депутатов было подано на фоне конфликта между Зурабишвили и партией «Грузинская мечта». Зурабишвили объявила о своих планах провести ряд встреч с лидерами европейских государств, которые, по данным администрации президента, будут связаны со статусом Грузии как кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС). Правительство в ответ на это выступило с заявлением об отказе Зурабишвили в этих визитах, указав, что только парламент должен определять внешнюю политику страны.

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