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Фабрике «Красный Октябрь» выдали первый халяльный сертификат на «Аленку»

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Кондитерская фабрика «Красный Октябрь» первой в России получила халяльный сертификат от Роскачества на часть своей продукции, в том числе на конфеты и шоколад «Аленка». Об этом в понедельник, 16 октября, сообщила «Известиям» пресс-служба предприятия.

Отмечается, что сертификат выдан на серийный выпуск конфет «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко», а также шоколад «Аленка», горький шоколад «Бабаевский элитный» и другой ассортимент.

Такой документ стал первым, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации. Уточняется, что халяльные кондитерские изделия не должны содержать в составе такие компоненты, как желатин, кармин и другие запрещенные нормами ислама пищевые добавки.

«Проверка процессов производства и готовой продукции проходила как силами специалистов подведомственного органа по сертификации Роскачества в сфере систем менеджмента качества, так и ведущими в нашей стране экспертами в области шариата», — объяснили в пресс-службе фабрики.

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