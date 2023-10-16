Мужчина погиб в ДТП с грузовиком-длинномером в Крыму
Грузовой микроавтобус лоб в лоб столкнулся с фурой-длинномером на трассе в Крыму. Водитель микроавтобуса погиб.
Авария произошла утром 16 октября на дороге Джанкой – Симферополь в районе села Новоандреевка в Симферопольском районе. По данным ИА «Крыминформ», водитель микроавтобуса Volkswagen 1988 года рождения при движении в сторону Симферополя допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «МАЗ».
Оба водителя получили телесные повреждения. Водитель микроавтобуса скончался на месте. По факту ДТП инспекторы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства столкновения.
В Приморском крае водитель туристического автобуса не учел скоростной режим и допустил съезд с дороги. В транспортном средстве находились 50 человек. Два человека погибли.