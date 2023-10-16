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Карта спецоперации на Украине 16 октября

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 16 октября можно в материале «Известий».

Как доложили в Минобороны, на донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Марьинка.

Противник потерял там до 460-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей.

На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-30.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 112-й бригады территориальной обороны, 14-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск и Петровское Харьковской области.

Таким образом на купянском направлении противник потерял до 85-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, орудие Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».

В районе города Херсон и населенного пункта Никольское Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя МиГ-29, и один штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области.

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Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Корабелка.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 491 самолет, 250 вертолетов, 7919 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12673 танка и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14356 единиц специальной военной автомобильной техники.

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