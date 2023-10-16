Эксперты оценили появление на рынке ЗПИФов недвижимости нового типа

В России появятся закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) , в которых сочетаются стратегии с первичной и вторичной недвижимостью. Эксперты считают, что смешение разных типов недвижимости может повысить ликвидность фонда, однако гораздо сложнее в управлении. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В понедельник, 16 октября, УК «Тинькофф Капитал» объявил о запуске ЗПИФа “Тинькофф Квадратные метры” — инструмента, дающего возможность инвестировать в недвижимость. Покупая паи фонда (на старте стоимость пая — около пяти рублей), инвестор вкладывается во вторичное и строящееся жилье и получает доход за счет роста его стоимости.

По словам экспертов, до сих пор в основном запускались фонды либо первичной, либо вторичной недвижимости. «Причиной традиционной сегрегации стратегий служит в первую очередь разница в риск-аппетите инвесторов, которые, как правило, хотят аллоцироваться в конкретной узкой стратегии, чтобы получить преимущества конкретного стиля и фокуса, в первую очередь его доходность», — отметил директор Capella Investment Management Андрей Богданов.

При этом руководитель группы инвестиционного анализа Accent Capital Игорь Талалов заявил, что сочетание в одном фонде первички и вторички может обеспечить непрерывность операций и увеличит ликвидность. Обычно при растянутой во времени реализации проектов управляющие вынуждены полученные деньги куда-то вкладывать, например в облигации или инструменты денежного рынка — это может исказить суть стратегии и негативно сказаться на доходности.

Вместе с тем диверсификация стратегии в одном классе активов сложнее. «В случае первички не требуется никакого управления, купил—держишь—ждешь ввод в эксплуатацию—продаешь. Арендный бизнес — это отделка, эксплуатация, расходы на налоги на недвижимость, поиск арендаторов», — пояснил инвестиционный директор УК «Тетис Кэпитал» Владимир Стольников.

К тому же, добавил Богданов, при разбавлении инвестиций на стадии строительства с инвестициями в готовые объекты происходит «размывание» девелоперской доходности. По его оценке, от девелоперских проектов можно ожидать доходности на уровне 15–20% годовых, инвестиции в жилые метры ограничены 3–5%.