Российский пилот Богуславский выиграл мировую серию гонок на суперкарах

Команда AKKodis ASP в составе россиянина Тимура Богуславского и итальянца Раффаэле Марчьелло выиграла мировую серию гонок на спорткарах GT World Challenge Europe 2023, сообщает РИА Новости.

Серия является одним из главных мировых турниров в классе спорткаров, гонки турнира проходят с апреля по октябрь на ведущих автодромах мира. В GT World Challenge Europe 2023 принимали участие около 30 команд, 80 автомобилей и более 200 пилотов.

Последняя гонка сезона состоялась в нидерландском городе Зандворт 14-15 октября. Экипаж Богуславского и Марчьелло досрочно занял первое место в командном зачете, выиграв с апреля 2023 года в сумме шесть из десяти этапов серии. Сам Тимур Богуславский возглавил рейтинг лучших пилотов GT World Challenge Europe 2023.

«Каждый этап чемпионата был уникальным и по-своему сложным, поскольку трассы не повторяются, они имеют свои конфигурации и особенности. Кроме того, гонки проходили в разных погодных условиях — от аномальной жары до ливней. В последних заездах мы столкнулись с поломкой коробки передач, но команда справилась с трудностями. Хочу поблагодарить всех за поддержку», — сказал Тимур Богуславский.

Тимур Богуславский родился в 2000 году в Казани. Он дебютировал в Российской серии кольцевых гонок в 2016 году и в том же году стал обладателем Кубка Республики Татарстан. Позже участвовал и занимал призовые места в российских и международных соревнованиях, среди которых Radical Middle East Cup, Кубок Ле-Ман и Lamborghini Super Trofeo. Пилот выступает в GT World Challenge Europe с 2019 года, в 2020 году был признан самым молодым чемпионом среди пилотов за всю историю турнира. В 2023 Богуславскому было присвоено звание заслуженного мастера спорта.

GT World Challenge — один из главных мировых турниров в классе спорткаров GT, созданных на основе серийных автомобилей. Соревнования проходят в Европе, Азии, США и Австралии. Организаторами чемпионата являются SRO Group, Международная автомобильная федерация и Королевский автомобильный клуб Бельгии.