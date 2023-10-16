Свыше 82 тыс. человек приняли участие в субботнике в Пензенской области
В Пензенской области завершился месячник по благоустройству. В финальном субботнике приняли участие больше 82 тыс. жителей региона.
За время проведения месячника порядок навели на площади свыше 6,8 тыс. кв. м. Всего вывезено 12,4 тыс. кубометров мусора. В уборке задействовали больше 2,6 тыс. единиц техники. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».
Совместными усилиями в регионе удалось ликвидировать больше 1,6 тыс. свалок. Граждане участвовали в уборке газонов, скверов, парков, городских лесов, а также 872 кладбищ. Во всех мероприятиях месячника приняли участие порядка 151,7 тыс. человек. В областном субботнике приняли участие свыше 82 тыс. человек.
За месяц удалось расчистить 3,4 тыс. м ливневых канализаций и 516 водопропускных труб. За время уборки составлено 709 административных протоколов по факту нарушения благоустройства.