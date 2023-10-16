Эксперт усомнился в данных Токио об АЭС «Фукусима»

Верить на слово японской стороне, предоставляющей информацию о сбросе радиоактивной воды с АЭС «Фукусима», не стоит. Такое мнение бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов высказал в понедельник, 16 октября.

Он подчеркнул, что предоставление данных не означает, что они соответствуют действительности.

«Есть десятки фактов, подтверждающих фальсификации данных Японии по инцидентам в атомной энергетике, которые происходили ранее. Япония — один из лидеров по таким инцидентам. Им можно верить, только если они дадут разрешение России провести радиационный мониторинг вод Тихого океана», — отметил Кузнецов в беседе с телеканалом «Звезда».

С 24 августа текущего года Япония начала сброс очищенной от радиации воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан. Правительство страны заявило, что это безопасно для экологии, поскольку вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода, он же тритий.

23 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что следов трития после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» не обнаружено, но есть риск накопления опасных веществ со временем.

После решения Токио о сбросе воды с атомной электростанции Китай запретил ввозить рыбу и морепродукты из Японии. В МИД Китая подчеркнули, что выступают против такого решения Японии. При этом в начале сентября стало известно, что японское правительство выделит около 20 млрд иен ($136,77 млн) на поддержкурыболовной отрасли после полного запрета КНР на импорт японских морепродуктов.

16 октября в Россельхознадзоре сообщили о присоединении к временным ограничительным мерам, введенным Китаем в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии, передает НСН.

В ведомстве отметили, что ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, сообщает телеканал «360».