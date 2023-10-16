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В Москве задержан замруководителя одного из отделов СК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве задержан заместитель руководителя следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому административным округам Следственного комитета России. Об этом 16 октября сообщили «Известиям» в Басманном суде столицы.

«Материал поступил в Басманный районный суд города Москвы, вместе с тем время начала судебного заседания сказать на данный момент не представляется возможным», — подтвердили информацию в суде.

Фигуранта дела зовут Евгений Соснин. По данным источника «Известий», его задержание не связано со служебной деятельностью: его подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

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Ранее, 3 октября, в Москве по решению суда был заочно арестован на два месяца экс-заместитель главы следственного отдела по Тверскому району СУ по ЦАО СК РФ Дмитрий Губин. Его обвиняют в получении взятки на сумму 7,3 млрд рублей от хакерской группировки Infraud Organization и превышении должностных полномочий. По некоторым данным, мужчина находится за границей.

До этого, 19 июня, суд в Москве также изъял у бывшего московского следователя Марата Тамбиева более тысячи биткоинов, которые оказались взяткой от хакеров. Следствие выяснило, что во время расследования дела о группе хакеров Infraud Organization Тамбиев выманивал у них взятку в цифровой валюте. После этого они заявили на него в ФСБ, и следователь был задержан. Решением суда цифровая валюта была обращена в доход РФ.

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