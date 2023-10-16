Как получить вид на жительство в России в 2023–2024 годах

Иностранным гражданам, которые планируют жить и работать в России на постоянной основе, нужно получить вид на жительство. Как оформить документ в 2023–2024 годах, чем он отличается от разрешения на временное проживание и какие права дает, читайте в материале «Известий».

Что такое вид на жительство в России

Вид на жительство (ВНЖ) — документ, подтверждающий право иностранного гражданина проживать в России на постоянной основе. Прежде всего он нужен тем, кто часто приезжает в страну по работе или делам либо постоянно живет в РФ.

Часто ВНЖ становится промежуточным этапом для получения российского гражданства. В отличие от разрешения на временное проживание (РВП) он действует бессрочно на территории всей страны и способен заменить удостоверение личности для лиц без гражданства.

ВНЖ представляет собой синюю книжечку, наподобие паспорта, с той же информацией внутри или карточку с чипом. Находясь в России, иностранец должен предъявлять документ всякий раз, когда необходим паспорт.

Кто может получить вид на жительство в России в 2023–2024 годах

Вид на жительство может получить любой иностранный гражданин при условии, что он прожил в России не менее одного года на основании РВП — в случае если для него не предусмотрена упрощенная процедура.

С заявлением о выдаче вида на жительство можно обратиться в любое время, но не раньше, чем через восемь месяцев после получения РВП, и не позднее, чем за четыре месяца до его окончания.

Кто может получить ВНЖ в упрощенном порядке в 2023–2024 годах

Среди граждан, которые могут претендовать на получение вида на жительство в упрощенном порядке, то есть без оформления РВП, — дети до 18 лет, чьи родители уже имеют либо оформляют ВНЖ, бывшие граждане СССР, иностранцы, чьи родители, дети или супруг имеют российское гражданство.

Такая же возможность с этого года предоставляется иностранным инвесторам и военнослужащим, заключившим контракт о прохождении службы в Вооруженных силах России.

Кроме того, с 2023 года вид на жительство в России в упрощенной форме могут получить иностранные IT-специалисты и члены их семей. Также у айтишников появилась возможность заключать трудовой договор с аккредитованными российскими организациями без патента или разрешения на работу.

Как оформить вид на жительство в России в 2023–2024 годах

Для оформления ВНЖ потребуются паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, его нотариально заверенный перевод, заявление, фотографии 35 × 45 мм и квитанция об уплате государственной пошлины. В 2023 году она составляет 5 тыс. рублей.

Помимо этого, запросят документ, подтверждающий возможность содержать себя и членов своей семьи в России в пределах прожиточного минимума. Это может быть выписка со счета, банковского вклада или иной документ о наличии дохода от не запрещенной законом деятельности.

Также потребуется подтвердить наличие жилого помещения и базовое владение русским языком. Иностранцам, у которых в России проживают близкие родственники, необходимо предъявить документы, подтверждающие родство.

Заявление и документы необходимо подать в территориальное подразделение МВД по вопросам миграции. Срок рассмотрения заявления, как правило, составляет три месяца.

Какие права дает вид на жительство в России в 2023–2024 годах

Одно из главных преимуществ ВНЖ для иностранцев — возможность беспрепятственно въезжать в Россию без визы и свободно перемещаться по стране. Получив документ, иностранец может легально жить и работать в РФ, оформлять приглашение на въезд в страну для родственников или знакомых, получать медицинские услуги и налоговые вычеты, например при покупке жилья.

Дети иностранцев с ВНЖ могут учиться в российских школах и вузах на общих основаниях. Также иностранные граждане могут рассчитывать на выплату пенсий и социальных пособий, а в дальнейшем — на получение гражданства России.

Однако есть и ряд ограничений. В частности, нельзя занимать государственные должности, работать в органах безопасности, оборонно-промышленном комплексе, в ВС РФ (за исключением контрактной службы), занимать ряд должностей на флоте и в авиации.

Под запретом также посещение закрытых зон и участие в выборах. Еще ряд правил связан со временем пребывания на территории России. Так, уезжать из страны более чем на шесть месяцев в течение года запрещено, иначе ВНЖ могут аннулировать.

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