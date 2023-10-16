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МО РФ сообщило о двух сбитых истребителях МиГ-29 и одном штурмовике Су-25 ВСУ

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Фото: Commons.wikimedia.org
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Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районах Херсонской и Днепропетровской областей были сбиты два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 октября сообщило Минобороны РФ.

По данным министерства, в районах Донецкой, Запорожской и Херсонской областей также был сбит 31 беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили десять атак штурмовых групп и механизированных бригад ВСУ. В общей сумме противник потерял до 85 военнослужащих.

На донецком направлении ударами штурмовой авиации было нанесено огневое поражение украинским бригадам под населенными пунктами Белогоровка, Белая Гора и Георгиевка. На этом направлении потери противника составили 460 человек убитыми и ранеными.

В Херсонской области была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы на острове Корабелка. В районе города Хмельницкий на аэродроме Староконстантинов были поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива. На аэродроме Миргород Полтавской области был уничтожен узел связи.

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Ранее, 29 сентября, Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили на аэродроме Кульбакино Николаевской области два истребителя МиГ-29, которые Польша поставила украинской армии. Отмечается, что данные самолеты были модернизированы для применения западного ракетного вооружения.

22 сентября в оборонном ведомстве рассказали, что российские штурмовики Су-25 уничтожили скрытые полевые укреппозиции противника. В ведомстве отметили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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