Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция готова отложить рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО
Мир
Посол РФ подтвердил возобновление Израилем подачи воды в южную часть сектора Газа
Мир
Россия направила в СБ ООН проект резолюции по палестино-израильскому конфликту
Недвижимость
Спрос на новостройки в Москве за год вырос на 65%
Общество
В Санкт-Петербурге начался сильный град
Авто
Хуснуллин заявил Путину о ремонте более 180 млн кв. м дорог к концу 2023 года
Спорт
Турниры по бобслею и санному спорту на Олимпиаде-2026 пройдут за пределами Италии
Происшествия
В Москве задержан замруководителя одного из отделов СК
Армия
МО РФ сообщило о двух сбитых истребителях МиГ-29 и одном штурмовике Су-25 ВСУ
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о гололедице со среды
Мир
Путин и Асад обсудили пути урегулирования палестино-израильского конфликта
Происшествия
В Курганской области задержали жителя за сотрудничество с украинской организацией
Экономика
ЦБ не планирует выпуск купюр номиналом 10 тыс. рублей
Общество
Названа предварительная причина ДТП с туристическим автобусом в Приморье

На Камчатке встретили атомную подлодку «Генералиссимус Суворов»

0
Фото: пресс-служба ТОФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Камчатке прошла торжественная встреча атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А («Борей-А»), который завершил переход с Северного флота на Тихоокеанский флот (ТОФ) к месту постоянного базирования на Камчатке. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба ТОФ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что встреча состоялась в пункте базирования Подводных сил ТОФ в Вилючинске под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиина.

«Сегодня на Тихоокеанском флоте исторический и очень важный момент… Оперативные возможности Тихоокеанского флота в решении задач обеспечения военной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе возросли», — цитирует пресс-служба слова Лиина.

В мероприятии также приняли участие представители Подводных сил ТОФ и правительства Камчатского края, в том числе губернатор Владимир Солодов. На причале подводников встретила рота почетного караула, оркестр и близкие членов экипажа корабля.

Митинг, посвященный встрече новейшего подводного крейсера в родной базе, был завершен торжественным прохождением личного состава соединения.

Крейсерской скоростью: как будет развиваться российский подводный флот
И какие возможности он получит

В ноябре 2022 года «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море. В ходе испытаний системы подводной лодки были проверены в различных режимах.

Сдаточная команда предприятия и экипаж корабля отработали задачи в полном объеме. В частности, корабль успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка.

«Генералиссимус Суворов» — второй серийный корабль проекта «Борей-А», которые станут основой морских стратегических ядерных сил РФ на ближайшие десятилетия. Эта субмарина относится к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев. Она оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023