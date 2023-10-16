Более 26 тыс. младшеклассников Ставрополя обеспечили горячим питанием

Более 26 тыс. младшеклассников из 44 школ Ставрополя обеспечили бесплатным горячим питанием. Учащиеся первой смены получают полноценный завтрак, второй — обед, сообщает пресс-служба городской администрации в понедельник, 16 октября.

Льготное горячее питание — обед или полдник за счет городского бюджета предусмотрено для детей из начальной школы с ограниченными возможностями здоровья, многодетный семей, из семей вынужденных переселенцев из ЛНР, ДНР и переехавших в связи с СВО.

Как отмечает ИА StavropolMedia, также затраты на питание компенсируют детям с ОВЗ, которые учатся на дому. В зависимости от возраста, ребята получают от 142 до 166 рублей ежедневно.

Ранее в октябре сообщалось, что в Мордовии заменят выданные школьникам-инвалидам некачественные сухпайки. В них находились пачки с рисом и гречкой, в которых были червяки.