WP: главе Госдепа США Блинкену пришлось до утра ждать саудовского принца

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках визита в Саудовскую Аравию был вынужден всю ночь ждать встречи с принцем Мухаммедом бен Сальманом. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщили в The Washington Post.

«В Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться вечером (в субботу, 14 октября), но принц явился на нее только на следующее утро», — отмечает издание.

Во время встречи наследный принц призвал остановить «текущую эскалацию» военного конфликта в секторе Газа, что противоречит политике США, которые поддерживают Израиль. По мнению правителя Саудовской Аравии, данные военные действия являются нападением на «беззащитных гражданских лиц».

Блинкен встретился с бен Сальманом во время своего турне по странам Ближнего востока на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

16 октября стало известно, что госсекретарь США возвращается в Израиль для дальнейших переговоров после посещения арабских государств.

До этого американский госсекретарь встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 12 октября. Тогда он сообщил, что обсудил с премьером Израиля «потребности, которые могут быть у Израиля, чтобы удостовериться, что он может эффективно защищаться».

Через несколько дней, 15 октября, уже находясь в Каире, американский госсекретарь сообщил, что власти США приступили к доставке в Израиль значительной части помощи в сфере безопасности. Он также отметил, что США намерены «ясно дать понять, что поддерживают Израиль» и стремятся предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

Палестина пытается добиться создания на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа собственного суверенного государства в установленных в 1967 году границах со столицей в Иерусалиме. Израиль, в свою очередь, отказывается вернуться к данным границам и делить Иерусалим.