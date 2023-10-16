На Украине обвинили в госизмене бежавшего из страны военного

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что предъявило обвинение в государственной измене бежавшему из страны военному, говорится 16 октября в Telegram-канале ведомства.

По данным спецслужбы, некий «агент Кремля» служил в Закарпатье.

«Ранее ему уже доложено о подозрении в дезертирстве. После предательства и бегства он дал большое интервью одному из российских пабликов», — добавили в ГБР.

Сотрудничество с Россией обвиняемый начал в феврале 2022 года, сейчас мужчина находится в Москве, заключили в службе.

В середине сентября Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила очередное обвинение в госизмене блогеру Юрию Подоляке, его обвинили в госизмене, совершенной в условиях военного положения. В апреле СБУ заочно предъявила блогеру обвинения в госизмене.

В СБУ полагают, что в интервью и выступлениях Подоляки, который сотрудничает с российскими телеканалами и ведет Telegram-канал, имеются факты его подрывной деятельности против Украины.