ВС РФ уничтожили склады ВСУ в Хмельницкой области

Российские военные поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Хмельницкий и на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны РФ.

«В районе города Хмельницкий и на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива», — говорится в сообщении.

Помимо этого также был уничтожен узел связи на аэродроме Миргород в Полтавской области и поражена украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Сергеевка (ДНР).

Ранее в этот же день глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил о повреждении объекта инфраструктуры в городе Никополь Днепропетровской области Украины. В Минобороны России информацию не прокомментировали.

Ночью 16 октября украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что на Украине прозвучали взрывы в городах Кропивницкий (бывший Кировоград) и Миргород Полтавской области, а также в контролируемом Киевом городе Запорожье. В Министерстве обороны России данную информацию никак не подтвердили.

Еще ранее в ночь на 16 октября украинское издание «Страна.ua» о взрыве в городе Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск). В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.