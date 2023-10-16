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ВС РФ уничтожили склады ВСУ в Хмельницкой области

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Российские военные поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Хмельницкий и на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны РФ.

«В районе города Хмельницкий и на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива», — говорится в сообщении.

Помимо этого также был уничтожен узел связи на аэродроме Миргород в Полтавской области и поражена украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Сергеевка (ДНР).

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Ранее в этот же день глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил о повреждении объекта инфраструктуры в городе Никополь Днепропетровской области Украины. В Минобороны России информацию не прокомментировали.

Ночью 16 октября украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что на Украине прозвучали взрывы в городах Кропивницкий (бывший Кировоград) и Миргород Полтавской области, а также в контролируемом Киевом городе Запорожье. В Министерстве обороны России данную информацию никак не подтвердили.

Еще ранее в ночь на 16 октября украинское издание «Страна.ua» о взрыве в городе Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск). В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

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