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Умер композитор культовых советских фильмов и мультфильмов Геннадий Гладков

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Советский и российский композитор Геннадий Гладков, известный как создатель музыки к «Бременским музыкантам», «Малышу и Карлсону», «Джентльменам удачи» и другим культовым проектам, умер на 89-м году жизни. Об этом 16 октября «Известиям» сообщил его помощник и менеджер Малик Аминов.

Вероятной причиной смерти Аминов назвал возраст композитора.

«От старости, наверное, от болезни. 88 лет [ему было] — от всего в совокупности», — указал менеджер, добавив, что знал Гладкова на протяжении 18 лет.

Он также уточнил, что место и дата прощания пока не определены, на эту тему ведутся обсуждения с родственниками.

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Гладкову с детских лет нравились народная музыка и джаз. Он начал музыкальное образование в музыкальной школе Мерзляковского училища при консерватории, после поступил в Центральную музыкальную школу (ЦМШ). Будущий композитор отошел от музыки, когда проходил учебу в химическом политехникуме, и один год по его окончании проработал начальником смены на заводе. Однако затем все-таки снова вернулся к делу своей жизни.

В 1959 году окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории, где сочинял музыку под руководством Геннадия Фрида, а спустя пять лет окончил Московскую консерваторию. С 1966-го по окончании аспирантуры преподавал оркестровку в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.

Композитор сочинил музыку более чем к 100 кинофильмам, мультфильмам и мюзиклам. Среди них — «Джентльмены удачи», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Сватовство гусара», «Человек с бульвара Капуцинов», «Дон Сезар де Базан», «Бременские музыканты», «38 попугаев», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Малыш и Карлсон» и многие другие.

За свой вклад в искусство Гладков удостоен звания народного артиста РФ и заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 2011 году композитор был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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