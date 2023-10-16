ВС России за сутки отразили 10 атак штурмовиков ВСУ у Клещеевки и Марьинки в ДНР

Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отразили десять атак украинских штурмовых групп на донецком направлении. Об этом 16 октября сообщает Минобороны РФ.

Как указано, Южная группировка войск отразила атаки противника у Клещеевки, Андреевки и Марьинки Донецкой Народной Республики (ДНР). Российские силы также в этом регионе поразили склад боеприпасов.

ВС РФ также отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) на краснолиманском направлении — в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

«В районе города Херсон и населенного пункта Никольское Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов. Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Корабелка», — отмечается в сообщении Минобороны.

Также в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Алексеевка Запорожской области войска РФ ликвидировали два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что украинская армия понесла большие потери во время боев под Клещеевкой, российские военные продолжают держать оборону. По его словам, ВСУ бросают на поле тела своих однополчан, не занимаясь их эвакуацией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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